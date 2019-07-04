Минсельхоз не планирует ограничивать сбор диких грибов и ягод

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Министерство сельского хозяйства России предлагает повысить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов и не планирует вводить ограничения на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод.
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор диких грибов и ягод
  • РИА Новости

Пресс-служба министерства отметила, что «Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере», а также «обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки».

«При этом не планируется введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Накануне сообщалось, что министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.

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