В Госдуму внесён законопроект о возрождении в России заготовительных контор

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В Госдуму внесли законопроект о возрождении заготовительных контор, где можно будет за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, сообщили в пресс-службе председателя профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
В Госдуму внесён законопроект о возрождении в России заготовительных контор
  • РИА Новости

«Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы. При этом в статье 217 Налогового кодекса России уже чётко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению», — цитирует Николаева ТАСС.

Он отметил, что в 90-е годы работоло более 18 тыс. заготовительных контор, а после принятия Лесного кодекса их осталось 715.

Николаев добавил, что в настоящее время используется всего от 1,5% до 3% эксплуатационных запасов лесных даров, а спрос на экологически чистую продукцию растёт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Поправки в Лесной кодекс позволяют гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.

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