Путин подписал закон о свободном сборе валежника в лесу

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Поправки в Лесной кодекс позволяют гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд.

Закон был принят Государственной думой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля.

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