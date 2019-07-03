Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
  • pixabay.com

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства. 

В пояснительной записке отмечается, что дикорастущие ресурсы пользуются высоким спросом, а их переработка и оборот являются «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». 

Отмечается, что Минсельхоз просит наделить его полномочиями регулятора в этой отрасли для её дальнейшего развития.

В сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о возрождении заготовительных контор, где можно будет за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы.

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