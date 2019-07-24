Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла до 20%, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло
  • РИА Новости

Этим же документом устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, то есть не ранее 1 октября.

Накануне проект был принят во втором чтении.

Первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев отметил, что российской промышленности «необходимо работать на производство своих масел».

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