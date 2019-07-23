В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал в беседе с RT принятие Государственной думой во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которая вводит для пальмового масла НДС в размере 20%.

«Пальмовое масло начали применять не по назначению. У него техническое свойство, а его сделали пищевым продуктом. У медицинских работников крайне негативное отношение к пальмовому маслу, потому что оно подвергает расстройству человеческий организм. Его же начали применять везде — в хлебе, молочной продукции, детском питании. Из-за этого и был поднят вопрос о запрете его ввоза или об ограничении. Было принято решение, что денежный регулятор поможет тому, чтобы пальмовое масло ввозилось в меньшем количестве, потому что цена на него повысится на 10%, а может, и больше», — отметил депутат.

Арефьев отметил, что российской промышленности «необходимо работать на производство своих масел».

«Мы делаем подсолнечное масло, соевое, конопляное. Для того чтобы стимулировать развитие собственного сельского хозяйства по производству растительных и животных жиров, надо ставить барьеры на ввоз пальмового масла», — заключил он.

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%.

В случае принятия поправки новая ставка может начать действовать с 1 октября.