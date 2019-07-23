Госдума приняла во втором чтении проект о повышении НДС на пальмовое масло
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Ранее ФАН сообщало, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.
Отмечалось, что комитет также проголосовал за то, чтобы в думском постановлении при принятии законопроекта в третьем чтении рекомендовать правительству направить дополнительные доходы бюджета на поддержку производства молока.