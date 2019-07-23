Госдума приняла во втором чтении проект о повышении НДС на пальмовое масло

Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, предусматривающую исключение пальмового масла из льготного режима НДС в размере 10% и введение в обычный режим — 20%.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее ФАН сообщало, что комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%.

Отмечалось, что комитет также проголосовал за то, чтобы в думском постановлении при принятии законопроекта в третьем чтении рекомендовать правительству направить дополнительные доходы бюджета на поддержку производства молока.