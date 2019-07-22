В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.

Соответствующую поправку внесли к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.

«Сегодня масло растительное находится в 10%-ной ставке. Предлагается дополнить действующую норму о растительном масле словами «за исключением масла пальмового», — пояснил глава комитета Андрей Макаров.

Комитет также проголосовал за то, чтобы в думском постановлении при принятии законопроекта в третьем чтении рекомендовать правительству направить дополнительные доходы бюджета на поддержку производства молока.

Кроме того, поддержана поправка, уточняющая, что льготный НДС распространяется не на все фрукты и ягоды, а лишь на те, что произведены на территории России.

В мае председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал исследование о фальсификациях на отечественном рынке молочных продуктов.