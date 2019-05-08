Эксперт прокомментировал исследование о фальсификациях на российском рынке молочных продуктов

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал исследование о фальсификациях на отечественном рынке молочных продуктов.
Эксперт прокомментировал исследование о фальсификациях на российском рынке молочных продуктов
  • РИА Новости

По статистике, на каждого гражданина приходится по полкилограмма пальмового масла в месяц, заявил Шелищ.

«На полках магазинов оно не лежит, значит, мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в шесть-семь дешевле, чем молочный жир», — отметил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор провёл исследование российского молочного рынка и пришёл к выводу, что в 2018 году каждый пятый продукт был фальсифицированным.

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