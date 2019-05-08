Эксперт прокомментировал исследование о фальсификациях на российском рынке молочных продуктов
- РИА Новости
По статистике, на каждого гражданина приходится по полкилограмма пальмового масла в месяц, заявил Шелищ.
«На полках магазинов оно не лежит, значит, мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в шесть-семь дешевле, чем молочный жир», — отметил он.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор провёл исследование российского молочного рынка и пришёл к выводу, что в 2018 году каждый пятый продукт был фальсифицированным.