Эксперт прокомментировал исследование о фальсификациях на российском рынке молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал исследование о фальсификациях на отечественном рынке молочных продуктов.

По статистике, на каждого гражданина приходится по полкилограмма пальмового масла в месяц, заявил Шелищ.

«На полках магазинов оно не лежит, значит, мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в шесть-семь дешевле, чем молочный жир», — отметил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор провёл исследование российского молочного рынка и пришёл к выводу, что в 2018 году каждый пятый продукт был фальсифицированным.