«Компромиссное решение»: Госдума и Совфед договорились о дате вступления в силу закона о хостелах

Госдума приняла в новой редакции закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и перенесла дату его вступления в силу на 1 октября 2019 года. В Совфеде уже заявили, что готовы одобрить изменённый документ. Перенос даты позволит бизнесу без спешки подстроиться под новые законодательные требования, а туристам — не потерять забронированное жильё, считают эксперты.

Госдума приняла в окончательной редакции закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах, при этом дата его вступления в силу перенесена на 1 октября 2019 года. Поправки в Жилищный кодекс были повторно рассмотрены на пленарном заседании 4 апреля.

Предыдущая версия законопроекта, одобренная Госдумой 13 марта, была отклонена Советом Федерации. Она предполагала вступление документа в силу через десять дней после подписания, однако сенаторы указывали, что это слишком короткий срок, так как бизнесу необходим переходный период для адаптации к новым правилам. Именно такая поправка и была внесена в текст документа.

Сама же суть закона осталась неизменной: гостиничные услуги запрещено будет оказывать в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобы разместить в таких квартирах хостел, необходимо будет перевести их в нежилой фонд и выполнить ряд требований. Например, этот вид гостиниц сможет располагаться только на первых этажах домов с отдельным входом.

Совфед, как стало известно в четверг, намерен одобрить новую версию закона уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель профильного комитета Совета Федерации Олег Мельниченко, передаёт РИА Новости.

«Мы рассмотрим этот закон 10 апреля и одобрим его, он принят именно в предложенной сенаторами редакции с датой вступления в силу закона с 1 октября этого года... Госдума услышала нашу позицию», — заявил сенатор.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, пояснил, что последняя редакция закона будет учитывать интересы и жильцов многоквартирных домов, и владельцев хостелов.

«Мы с вами должны в данном случае делать всё, чтобы наши граждане жили в комфортных условиях и не нарушались их права. А что касается прав хостельеров, мы также об этом подумали, потому что речь идёт только о многоквартирных домах. Хостельеры имеют возможность на первых этажах оборудовать хостел, причём с отдельным входом. И тогда у нас будет баланс интересов гражданина и бизнеса», — подчеркнул он.

Разумные сроки

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT пояснил, что бизнесу совершенно необходима утверждённая депутатами отсрочка. В противном случае владельцы хостелов потеряют деньги за брони, сделанные на лето, а их клиенты будут вынуждены искать другое жильё.

«Совет Федерации и комитет по социальной политике не приняли те сроки, которые были определены Госдумой, которые совершенно игнорировали интересы бизнеса, не учитывали выпадающие доходы, были антисоциальны, не защищали тех, кто проживает в хостелах в этих домах, поэтому было предложено перенести их на 1 октября», — сказал Барзыкин.

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По его мнению, требуемые новым законом изменения невозможно было бы осуществить в десятидневный срок, как это предлагалось сделать изначально. Именно поэтому в Совфеде предложили депутатам совместно доработать документ в согласительной комиссии.

«Была создана согласительная комиссия, она дважды заседала, достаточно сложно. Были обращения регионов, в том числе Санкт-Петербурга, о невозможности осуществления в поставленные сроки. Было предложено депутатами перенести на лето, но это внесло дополнительную неразбериху, и была выбрана дата 1 октября как компромиссное решение, поскольку это уже не туристический сезон», — заключил Барзыкин.

Напомним, по данным Российского союза туриндустрии, в Москве в онлайн-системах зарегистрировано более 400 хостелов, немногим меньше — в Санкт-Петербурге. Согласно информации Росстата, в 2017 году в России насчитывалось в общей сложности порядка 1,4 тыс. хостелов.

Преимущества для хостельеров

По оценке другого вице-президента РСТ Ольги Санаевой, хостелы постепенно занимают всё более значимое место на российском рынке, поэтому новый закон затронет достаточное число частных предпринимателей и их клиентов.

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«Что касается жилых домов, то всё-таки одна история, когда это непосредственно в жилом фонде, а другая — когда отдельными подъездами что-то выкупается. Но много лет это служило вариантом размещения либо для бюджетных групп, либо для самостоятельных туристов», — отметила Санаева в разговоре с RT.

Утверждённая законодателями отсрочка даст владельцам хостелов возможность перевести свой бизнес из жилого помещения в нежилое, оформить необходимые документы, уверена эксперт.

«Но я, опять же, говорю о тех, кто достойно занимается этим делом, кто это сделал грамотно и не приносит неудобств другим жильцам. Для них переход из жилого в нежилое возможен в этот более длительный срок», — добавила Санаева.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поначалу предлагала перенести начало действия закона вообще на 1 января 2020 года. По её словам, это необходимо для того, чтобы «дать возможность цивилизованно закрыть бизнес». Но в итоге участники согласительной комиссии выбрали в качестве компромиссной даты начала действия закона 1 октября 2019 года.