Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу
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Об этом сообщает РИА Новости.
6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. Совет Федерации отклонил данный законопроект.
Как отмечалось, основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — только десять дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.
Впоследствии была создана согласительная комиссия по закону о хостелах, которая приняла решение перенести срок вступления в силу закона о хостелах на 1 октября.