Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу

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Госдума на пленарном заседании приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября 2019 года.
Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу
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Об этом сообщает РИА Новости.

6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. Совет Федерации отклонил данный законопроект.

Как отмечалось, основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — только десять дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.

Впоследствии была создана согласительная комиссия по закону о хостелах, которая приняла решение перенести срок вступления в силу закона о хостелах на 1 октября.

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