Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу

Госдума на пленарном заседании приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

© pixabay.com