Вступление в силу закона о хостелах перенесено на 1 октября
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Данное решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Совета Федерации.
6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Совет Федерации отклонил данный законопроект.
Впоследствии была создана согласительная комиссия по закону о хостелах.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил отклонение принятого ранее Госдумой закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.