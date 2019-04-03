Вступление в силу закона о хостелах перенесено на 1 октября

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Срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах перенесён на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Вступление в силу закона о хостелах перенесено на 1 октября
  • © pixabay.com

Данное решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Совета Федерации.

6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Совет Федерации отклонил данный законопроект

Впоследствии была создана согласительная комиссия по закону о хостелах.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил отклонение принятого ранее Госдумой закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

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