Вступление в силу закона о хостелах перенесено на 1 октября

Срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах перенесён на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Данное решение было принято согласительной комиссией Госдумы и Совета Федерации. 6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Совет Федерации отклонил данный законопроект. Впоследствии была создана согласительная комиссия по закону о хостелах. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил отклонение принятого ранее Госдумой закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.