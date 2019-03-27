Совфед и Госдума не смогли согласовать срок вступления в силу закона о хостелах
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Об этом информирует ТАСС.
Как уточняется, депутаты не поддержали предложение сенаторов перенести вступление в силу данного закона на 1 октября.
Ранее в Совфеде выступили с предложением перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября.
21 марта стало известно, что Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах.
Как отмечалось, в рамках комиссии планировалось доработать документ совместно с Совфедом, скорректировав сроки его вступления в силу.