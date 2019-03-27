Совфед и Госдума не смогли согласовать срок вступления в силу закона о хостелах

Короткая ссылка
Согласительная комиссия по закону о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов не смогла в ходе заседания согласовать срок его вступления в силу.
Совфед и Госдума не смогли согласовать срок вступления в силу закона о хостелах
  • © pixabay.com

Об этом информирует ТАСС.

Как уточняется, депутаты не поддержали предложение сенаторов перенести вступление в силу данного закона на 1 октября.

Ранее в Совфеде выступили с предложением перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября.

21 марта стало известно, что Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах.

Как отмечалось, в рамках комиссии планировалось доработать документ совместно с Совфедом, скорректировав сроки его вступления в силу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить