Совфед и Госдума не смогли согласовать срок вступления в силу закона о хостелах

Согласительная комиссия по закону о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов не смогла в ходе заседания согласовать срок его вступления в силу.

Об этом информирует ТАСС.

Как уточняется, депутаты не поддержали предложение сенаторов перенести вступление в силу данного закона на 1 октября.

Ранее в Совфеде выступили с предложением перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября.

21 марта стало известно, что Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах.

Как отмечалось, в рамках комиссии планировалось доработать документ совместно с Совфедом, скорректировав сроки его вступления в силу.