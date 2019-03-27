В Совфеде предложили перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября

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В Совете Федерации выступили с предложением перенести вступление в силу закона о запрете устраивать хостелы в жилых помещениях многоквартирных домов, сообщает РИА Новости.
В Совфеде предложили перенести вступление в силу закона о хостелах на 1 октября
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«Предлагаем дату переходного периода перенести на 1 октября 2019 года, когда пройдёт высокий сезон», — сказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Ранее стало известно, что Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах.

Глава комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с ФАН прокомментировал отклонение данного закона.

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