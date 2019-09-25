«Ровно к уровню инфляции»: с 1 октября повысится зарплата бюджетников

Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений. Деньги будут выделены из федерального бюджета, решение по индексации на местах принимает губернатор. Как пояснили RT эксперты, размер повышения соответствует уровню текущей инфляции. Важно также, что были выявлены сферы, которые не охвачены майскими указами, и в них вовремя проведена соответствующая индексация.

C 1 октября работникам бюджетной сферы в России будет повышена зарплата на 4,3%. Это коснётся тех из них, кто не попали под действие майских указов президента. Об этом сообщила «Российская Газета». В частности, увеличение ждёт нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях специалистов по социальной работе, реабилитации, социальных психологов; обслуживающий персонал зданий и оборудования, в частности программистов, электромонтеров, слесарей, уборщиков.

Финансирование пойдёт из федерального бюджета и распространится на все учреждения федерального уровня — казённые, бюджетные и автономные. Регионы и муниципалитеты должны были заложить деньги на это повышение с начала года. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ранее рассылала соответствующие сообщения с рекомендациями об индексации зарплаты бюджетникам на как минимум 4,3%, а можно и выше. При этом на региональном и муниципальном уровне решение по зарплатам бюджетников принимает губернатор.

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В июне 2019 года в министерстве также предложили повысить оклад госслужащих с 1 октября на 4,3%. Ежемесячные выплаты вырастут для сотрудников МИД России, федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной госслужбы, а также госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции. Размер увеличения оклада соответствует уровню прогнозируемой инфляции.

Третья категория бюджетников

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в беседе с RT, что есть несколько категорий бюджетных работников. Первая из них самая ёмкая — в неё входят врачи, учителя, медсёстры, старший медицинский персонал. Именно они попадают в сферу регулирования заработной платы по указу президента. Во второй категории находятся работники федеральных учреждений, расположенных в регионах. К ним можно отнести, например, антимонопольные подразделения, подразделения федеральных служб. Третья же категория находятся в введении субъектов РФ.

«Это бухгалтерский, юридический состав бюджетных учреждений, младший персонал, типа нянечек. Этот контингент должен рассматриваться с точки зрения повышения зарплаты региональными органами власти. Ещё в начале года было такое обращение трёхсторонней комиссии нашей группы, которая регулирует правоотношения с профсоюзами, и эта рекомендация была дана», — отметил Рязанский.

По его словам, в распоряжении субъектов РФ достаточно средств, чтобы решить вопрос с индексацией зарплат бюджетной сферы.

На уровне инфляции

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT пояснил, что уровень индексации абсолютно обоснован. Это повышение позволит работникам сохранить свои деньги.

«Я думаю, что изменения коснутся не только этих работников. Другим работникам тоже будет с октября повышаться зарплата, но они пойдут другим постановлением... Эта индексация идёт практически вровень с уровнем инфляции. Это законодательная компенсация, она не превышает инфляции... Это абсолютно запланированное повышение, которое в общем-то проходит законодательно каждый год. Просто для госслужащих будет отдельное постановление, это нормальная практика», — отметил эксперт.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

РИА Новости

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Напомним, в середине сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», — заявила Голикова.

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Так называемые майские указы — это указы, подписанные Владимиром Путиным в мае 2012 года. Он поручил за шесть лет повысить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 % от средних зарплат по региону. До 200% должны были повысить зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников. В феврале 2019 года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе.

Работа над недочётами

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил важность того, что майские указы не только выполняются, но и дополняются. Например, в этом случае были найдены позиции, которые формально не подпадали под указ президента, но им всё равно была сделана положенная надбавка.

«Хорошо, что эта недоработка была найдена, и что у нашего руководства нашлись силы для того, чтобы признать её и оперативно исправить», — отметил эксперт.

По его мнению, подобные недочёты появляются потому, что юристы, которые работают над законами и нормативными документами, формулируют текст достаточно конкретно, «оставляя за пределами своего взора те учреждения, которые формально тоже относятся к бюджетной сфере, но где-то проходит черта, отделяющая их от чисто бюджетных организаций».

«Это, конечно, всегда положительно, когда речь идёт о том, что кому-то повышают заработную плату и, тем самым, улучшают его материальное положение и удовлетворённость жизненные условиями», — заключил Беляев.

Ранее также сообщалось, что правительство приняло решение сделать перерасчёт выплат работающим пенсионерам. Они должны увеличиться на 1,4%.