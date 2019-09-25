«Ровно к уровню инфляции»: с 1 октября повысится зарплата бюджетников
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
C 1 октября работникам бюджетной сферы в России будет повышена зарплата на 4,3%. Это коснётся тех из них, кто не попали под действие майских указов президента. Об этом сообщила «Российская Газета». В частности, увеличение ждёт нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях специалистов по социальной работе, реабилитации, социальных психологов; обслуживающий персонал зданий и оборудования, в частности программистов, электромонтеров, слесарей, уборщиков.
Финансирование пойдёт из федерального бюджета и распространится на все учреждения федерального уровня — казённые, бюджетные и автономные. Регионы и муниципалитеты должны были заложить деньги на это повышение с начала года. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ранее рассылала соответствующие сообщения с рекомендациями об индексации зарплаты бюджетникам на как минимум 4,3%, а можно и выше. При этом на региональном и муниципальном уровне решение по зарплатам бюджетников принимает губернатор.
- © Александр Кряжев/РИА Новости
В июне 2019 года в министерстве также предложили повысить оклад госслужащих с 1 октября на 4,3%. Ежемесячные выплаты вырастут для сотрудников МИД России, федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной госслужбы, а также госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции. Размер увеличения оклада соответствует уровню прогнозируемой инфляции.
Третья категория бюджетников
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в беседе с RT, что есть несколько категорий бюджетных работников. Первая из них самая ёмкая — в неё входят врачи, учителя, медсёстры, старший медицинский персонал. Именно они попадают в сферу регулирования заработной платы по указу президента. Во второй категории находятся работники федеральных учреждений, расположенных в регионах. К ним можно отнести, например, антимонопольные подразделения, подразделения федеральных служб. Третья же категория находятся в введении субъектов РФ.
«Это бухгалтерский, юридический состав бюджетных учреждений, младший персонал, типа нянечек. Этот контингент должен рассматриваться с точки зрения повышения зарплаты региональными органами власти. Ещё в начале года было такое обращение трёхсторонней комиссии нашей группы, которая регулирует правоотношения с профсоюзами, и эта рекомендация была дана», — отметил Рязанский.
По его словам, в распоряжении субъектов РФ достаточно средств, чтобы решить вопрос с индексацией зарплат бюджетной сферы.
На уровне инфляции
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT пояснил, что уровень индексации абсолютно обоснован. Это повышение позволит работникам сохранить свои деньги.
«Я думаю, что изменения коснутся не только этих работников. Другим работникам тоже будет с октября повышаться зарплата, но они пойдут другим постановлением... Эта индексация идёт практически вровень с уровнем инфляции. Это законодательная компенсация, она не превышает инфляции... Это абсолютно запланированное повышение, которое в общем-то проходит законодательно каждый год. Просто для госслужащих будет отдельное постановление, это нормальная практика», — отметил эксперт.
- Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
Напомним, в середине сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты трудящихся в учреждениях социальной сферы и науки, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.
«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября их заработные платы будут проиндексированы на 3,8%», — заявила Голикова.
Так называемые майские указы — это указы, подписанные Владимиром Путиным в мае 2012 года. Он поручил за шесть лет повысить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до 100 % от средних зарплат по региону. До 200% должны были повысить зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников. В феврале 2019 года президент РФ заявил в послании Федеральному собранию, что необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе.
Работа над недочётами
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил важность того, что майские указы не только выполняются, но и дополняются. Например, в этом случае были найдены позиции, которые формально не подпадали под указ президента, но им всё равно была сделана положенная надбавка.
«Хорошо, что эта недоработка была найдена, и что у нашего руководства нашлись силы для того, чтобы признать её и оперативно исправить», — отметил эксперт.
По его мнению, подобные недочёты появляются потому, что юристы, которые работают над законами и нормативными документами, формулируют текст достаточно конкретно, «оставляя за пределами своего взора те учреждения, которые формально тоже относятся к бюджетной сфере, но где-то проходит черта, отделяющая их от чисто бюджетных организаций».
«Это, конечно, всегда положительно, когда речь идёт о том, что кому-то повышают заработную плату и, тем самым, улучшают его материальное положение и удовлетворённость жизненные условиями», — заключил Беляев.
Ранее также сообщалось, что правительство приняло решение сделать перерасчёт выплат работающим пенсионерам. Они должны увеличиться на 1,4%.