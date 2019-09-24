Эксперт прокомментировал данные о регионах с высокими зарплатами
- РИА Новости
«В северных регионах существуют всякие надбавки, поэтому там и намного больше зарабатывают, чем в остальной России. Но не надо забывать, что там все услуги и товары гораздо дороже: товары — из-за доставки, а услуги — из-за того, что в тяжёлых климатических условиях их очень сложно оказывать», — заявил он.
По его словам, в регионах-лидерах, кроме Москвы, есть нефть и другие полезные ископаемые, а также рыба и морепродукты, которые очень ценятся на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.