Эксперт прокомментировал данные о регионах с высокими зарплатами

Независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.

«В северных регионах существуют всякие надбавки, поэтому там и намного больше зарабатывают, чем в остальной России. Но не надо забывать, что там все услуги и товары гораздо дороже: товары — из-за доставки, а услуги — из-за того, что в тяжёлых климатических условиях их очень сложно оказывать», — заявил он.

По его словам, в регионах-лидерах, кроме Москвы, есть нефть и другие полезные ископаемые, а также рыба и морепродукты, которые очень ценятся на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.