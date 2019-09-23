Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах

Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по результатам исследования выявлено, что тенденция к росту номинальной зарплаты в 2019 году наблюдается во всех регионах.

Также сообщается, что наиболее высокие темпы роста зарплат зафиксированы в Костромской области (14,7%) и Туве (12,4%).

Уточняется, что в пяти регионах зафиксировано незначительное снижение уровня зарплат: Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).

20 сентября Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой.