Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой

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В Роструде сообщили, что Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по количеству вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Замруководителя Роструда Денис Васильев рассказал, что согласно данным портала «Работа в России», «среди регионов, где представлено больше всего вакансий с высокой заработной платой, можно выделить следующие: Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург».

В ведомстве сообщили, что в Красноярском крае наибольшее число предложений с высокой зарплатой среди вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

В Москве и Санкт-Петербурге высокооплачиваемые вакансии предлагаются в таких отраслях, как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт.

Ранее, как информировала газета «Известия», в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности является самой высокооплачиваемой в стране.

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