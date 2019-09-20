Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой
Замруководителя Роструда Денис Васильев рассказал, что согласно данным портала «Работа в России», «среди регионов, где представлено больше всего вакансий с высокой заработной платой, можно выделить следующие: Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург».
В ведомстве сообщили, что в Красноярском крае наибольшее число предложений с высокой зарплатой среди вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.
В Москве и Санкт-Петербурге высокооплачиваемые вакансии предлагаются в таких отраслях, как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт.
Ранее, как информировала газета «Известия», в Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности является самой высокооплачиваемой в стране.