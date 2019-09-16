В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую должность в стране
Как сообщают «Известия», размер его заработной платы составляет 430 тыс. рублей.
Уточняется, что столь высокий размер денежного довольствия оправдан срочной необходимостью, так как средняя заработная плата механика в этой сфере составляет 200 тыс. рублей.
На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат в России находятся вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. За выполнение обязанностей на этих должностях предлагается зарплата в 330 тыс. рублей.
В апреле Минтруд назвал инженера-мехатроника в автомобилестроении и сварщика дуговой сварки самыми высокооплачиваемыми профессиями в России.