В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую должность в стране

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности является самой высокооплачиваемой в стране.

Как сообщают «Известия», размер его заработной платы составляет 430 тыс. рублей.

Уточняется, что столь высокий размер денежного довольствия оправдан срочной необходимостью, так как средняя заработная плата механика в этой сфере составляет 200 тыс. рублей.

На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат в России находятся вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. За выполнение обязанностей на этих должностях предлагается зарплата в 330 тыс. рублей.

В апреле Минтруд назвал инженера-мехатроника в автомобилестроении и сварщика дуговой сварки самыми высокооплачиваемыми профессиями в России.