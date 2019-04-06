Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

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Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Отмечается, что самые высокие зарплаты в Москве предлагаются операционным/генеральным директорам. 

По данным издания, специалисты по указанному направлению должны иметь опыт работы не менее шести лет. Кроме того, кандидаты на позицию должны в том числе свободно владеть английским языком, уметь выводить на рынок новые продукты, быть коммуникабельными.

Также подобный уровень дохода может иметь соискатель вакансии под названием VP PROD в Туле и директор по информационным технологиям в столице. 

Как уточняет Newinform, доход от $3,5 до $5 тыс. предлагается и специалистам, работающим удалённо: Senior PHP разработчик, PHP Developer (230—300 тыс. рублей) и Golang разработчик ($4 тыс.).

Ранее сообщалось, что во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Подробнее — в материале RT.

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