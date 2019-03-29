Эксперт прокомментировал законопроекты против «зарплатного рабства»

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесённые в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства».

«На мой взгляд, проблема «зарплатного рабства» заключается в том, что когда банк даёт компании кредит в банке, то, как правило, в этом же договоре прописывается условие, что сотрудники компании должны получать зарплату на карты, выданные этим же банком», — заявил он.

По его мнению, в глобальном смысле с точки зрения возможностей современных технологий «зарплатное рабство» нельзя назвать серьёзной проблемой, но по факту у многих работающих россиян действительно возникают сложности.

Например, считает Шабанов, Центробанк может популяризовать более широкий функционал банковской карты среди населения.

«Нужно объяснить людям, что даже привязка к какому-то одному банку в момент выдачи дальше вас ни к чему не привязывает и не обязывает. В случае принятия законопроектов выиграют даже не те банки, которые имеют самую широкую клиентскую сеть, а те, что предоставляют наиболее широкий и удобный функционал для клиентов», — заключил он.

Ранее депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с m24 поддержал законопроект, разрешающий россиянам самостоятельно выбрать банк для начисления зарплаты.