Эксперт прокомментировал законопроекты против «зарплатного рабства»
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- РИА Новости
«На мой взгляд, проблема «зарплатного рабства» заключается в том, что когда банк даёт компании кредит в банке, то, как правило, в этом же договоре прописывается условие, что сотрудники компании должны получать зарплату на карты, выданные этим же банком», — заявил он.
По его мнению, в глобальном смысле с точки зрения возможностей современных технологий «зарплатное рабство» нельзя назвать серьёзной проблемой, но по факту у многих работающих россиян действительно возникают сложности.
Например, считает Шабанов, Центробанк может популяризовать более широкий функционал банковской карты среди населения.
«Нужно объяснить людям, что даже привязка к какому-то одному банку в момент выдачи дальше вас ни к чему не привязывает и не обязывает. В случае принятия законопроектов выиграют даже не те банки, которые имеют самую широкую клиентскую сеть, а те, что предоставляют наиболее широкий и удобный функционал для клиентов», — заключил он.
Ранее депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с m24 поддержал законопроект, разрешающий россиянам самостоятельно выбрать банк для начисления зарплаты.