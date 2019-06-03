Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

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Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
  • РИА Новости

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в докладе Счётной палаты.

Кроме того, в материалах Счётной палаты сообщается, что Министерство здравоохранения не обеспечило достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований, а также удовлетворённости населения качеством медпомощи.

Уточняется, что также ряд регионов не выполнил показатели по охвату населения медосмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

В апреле Счётная палата России опубликовала отчёт, в котором говорится, что ведомство выявило в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей.

Также аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей. Кроме того, она назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.

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