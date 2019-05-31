В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил о планах правительства в июне внести в Госдуму законопроект о направлении средств материнского капитала на строительство жилого дома на дачном участке.

В марте газета «Известия» сообщала, что Министерство труда и социальной защиты России планирует предложить правительству продлить программу материнского капитала до 2024 года.