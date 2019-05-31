В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

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Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
  • РИА Новости

По её словам, средний размер пенсии в стране в настоящее время составляет 14 тыс. рублей.

«Нехитрый подсчёт расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тыс. рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тыс. рублей)... говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остаётся всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день», — уточнила Орлова.

Она также отметила, что повышение пенсионного возраста нивелирует сложившуюся ситуацию, однако до конца проблему не решает.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство.

Впоследствии вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что увеличение пенсий в текущем году, как ожидается, затронет почти 31 млн россиян.

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