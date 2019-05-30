В ЦБ рассказали, от чего зависят темпы роста экономики России
- РИА Новости
«Темпы экономического роста оказались меньше, чем мы ожидали. Будущий этап экономического роста зависит от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она добавила, что регулятор ожидает дальнейшего ускорения темпов роста экономики России.
Ранее Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики.
В мае политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.