В ЦБ рассказали, от чего зависят темпы роста экономики России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста экономики страны.

«Темпы экономического роста оказались меньше, чем мы ожидали. Будущий этап экономического роста зависит от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что регулятор ожидает дальнейшего ускорения темпов роста экономики России.

Ранее Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики.

В мае политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.