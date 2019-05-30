В ЦБ рассказали, от чего зависят темпы роста экономики России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста экономики страны.
В ЦБ рассказали, от чего зависят темпы роста экономики России
  • РИА Новости

«Темпы экономического роста оказались меньше, чем мы ожидали. Будущий этап экономического роста зависит от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что регулятор ожидает дальнейшего ускорения темпов роста экономики России.

Ранее Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики.

В мае политолог, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил важность Петербургского международного экономического форума для российской экономики.

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