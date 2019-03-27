В ЦБ назвали слабое место российской экономики

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, им является «отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований».

«Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас ещё остается: отсутствие внутренних источников длинных денег», — сказала она.

Вместе с этим Набиуллина считает, что российские власти смогли добиться снижения зависимости курса рубля от цены на энергоносители, но на инвесторов всё ещё влияют колебания валютного курса, который, в свою очередь, зависим от разных геополитических факторов.

По её убеждению, данную проблему может решить формирование собственной инвесторской базы и наличие мощных институциональных инвесторов.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что объём инвестиций в основной капитал Республики Крым вырос более чем в шесть раз с 2015 года.