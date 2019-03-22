Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши расчёты показывают, что при достижении инфляции в 4%, при снижении риск-премии ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже», — отметила она.

При этом глава Банка России подчеркнула, что текущая монетарная политика направлена на достижение данных показателей.

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% в 2020 году.

Российский президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.

Ожидается, что доклад по данному вопросу будет представлен правительством и Банком России до 15 января 2020 года.

Ранее в Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.