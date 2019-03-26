Объём инвестиций в основной капитал Крыма вырос более чем в шесть раз с 2015 года

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Объём инвестиций в основной капитал Республики Крым вырос более чем в шесть раз с 2015 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
Объём инвестиций в основной капитал Крыма вырос более чем в шесть раз с 2015 года
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Как заявила глава ведомства Ирина Кивико, инвестиции показали рост с 47,6 млрд рублей до 296 млрд рублей в 2018 году.

«Даже за прошедший год наблюдается значительный рост: в 2018 году по сравнению с 2017-м общий объём инвестиций в крымскую экономику вырос почти на 51%, хотя в целом по России, по материалам сайта Росстата, рост составил всего 4,3%», — отметила она.

Внебюджетные инвестиции за четыре года увеличились в 4,5 раза (до 161,5 млрд рублей в 2018 году), бюджетные — почти в 12 раз (до 134,5 млрд рублей).

Ранее Inforeactor сообщал, что объём инвестиций в Санкт-Петербурге вырос на 4,3% в 2018 году и составил 747,4 млрд рублей.

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