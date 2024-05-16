«Купол безопасности»: разработчик — о возможностях стационарного антидронного комплекса «Серп»

Специалисты НИИ «Вектор» работают над совершенствованием комплекса радиоэлектронного подавления «Серп». Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор предприятия Сергей Скорых. По его словам, система эффективно защищает от атак БПЛА различные промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Серп» поставляется отечественным заказчикам и в скором времени пойдёт на экспорт. Кроме того, как рассказал Скорых, в ближайшее время НИИ «Вектор» создаст мобильные средства радиоэлектронного противодействия беспилотникам.

— Что представляет собой семейство автоматизированных комплексов «Серп»? На каких объектах они могут устанавливаться?

— «Серп» — это широкая линейка средств, позволяющих по отдельности или при совместном использовании эффективно решать задачи по защите объектов от БПЛА. Она была разработана нашими специалистами в НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

«Серпы» формируют радиоэлектронные помехи каналам управления и спутниковой навигации БПЛА, дезориентируя дрон в пространстве и срывая его полётное задание. Кроме того, у нас есть модификации, которые имеют в своём составе детектор, способный обнаруживать каналы передачи данных беспилотникам. Это позволяет опередить вторжение БПЛА в зону обнаружения и далее подать команду на включение подавления.

Комплексы «Серп» можно использовать как в одиночку, так и объединять их в группу для защиты одного объекта и управлять ими с одного общего пульта.

В основном они используются для защиты стационарных объектов — различных промышленных предприятий, объектов критической инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), нефтехранилищ и аэропортов. Правда, в последнее время увеличивается спрос на оснащение мобильных объектов — автомобилей различного назначения.

Специалисты НИИ «Вектор» ежедневно обрабатывают большое количество запросов на поставку средств обнаружения и противодействия БПЛА. Благо производственные мощности предприятия позволяют обеспечивать текущую потребность в таких системах. Только за прошлый год на гражданский рынок было поставлено более 100 единиц изделий линейки «Серп».

Генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых

© НИИ «Вектор»

— Какая модификация «Серпа» является наиболее современной? В чём её основные достоинства?

— На сегодняшний день самой современной модификацией линейки является изделие «Серп-ВС6». Данный комплекс обеспечивает радиоэлектронное подавление в дополнительном диапазоне 430 МГц, что позволяет противодействовать, в том числе и FPV-дронам.

Среди наших заказчиков также популярна версия «Серп-ВС5». Она обеспечивает подавление сигналов навигационных спутниковых систем и сигналов управления дроном с пульта оператора в пяти диапазонах на частотах от 900 МГц до 5,8 ГГц. А модификация «Серп-ВС5Д» оснащена детектором, поэтому способна выполнять непрерывный самостоятельный поиск каналов связи БПЛА, а в случае их обнаружения — давать команду на включение средств подавления.

— «Серп» — далеко не единственная на российском рынке антидроновая система. В чём её отличия от аналогов?

— В настоящее время на российском рынке существует множество различных решений по противодействию БПЛА как отечественного, так и зарубежного производства.

Изделия «Серп» являются полностью российской разработкой. Наши устройства отличаются от аналогов универсальностью. «Серп» способен работать как в автоматическом режиме без участия оператора, так и в ручном — с возможностью гибкой настройки секторов и диапазонов подавления в каждом секторе.

На сегодняшний день в линейке представлены как отдельные постановщики помех, так и изделия, совмещающие в себе функции обнаружения и подавления дронов. Мы предлагаем заказчикам комплексный и индивидуальный подход к обеспечению безопасности объектов различных типов.

— Может ли «Серп» защитить объект, если сторона нападения использует на БПЛА режим радиомолчания и нестандартные частоты управления?

— С помощью средств полуактивной радиолокации комплексы «Серп» способны обнаруживать даже радиомолчащие объекты. А с помощью средств радиомониторинга наше оборудование эффективно находит беспилотники с управлением на нестандартных частотах.

— Планирует ли предприятие совершенствовать возможности «Серпа» или создавать новые средства противодействия БПЛА?

— НИИ «Вектор» имеет большой опыт в создании комплексов противодействия беспилотникам. Линейка изделий «Серп» постоянно совершенствуется. По мере появления данных о применении разработчиками БПЛА новых диапазонов частот специалисты предприятия проводят модернизацию изделий и расширяют диапазоны частот радиоэлектронного подавления. Кроме того, сейчас мы создаём мобильные средства радиоэлектронного подавления.

Средства обнаружения и подавления комплекса «Серп»

© НИИ «Вектор»

— В экспертной среде можно встретить противоречивые отзывы относительно эффективности нынешних систем радиоэлектронного подавления. Часто говорится, что лучше иметь огневые средства борьбы с БПЛА вроде того же «Панциря».

— Огневые средства поражения используются для физического уничтожения БПЛА и для гражданских заказчиков они недоступны. Представленные на гражданском рынке средства радиоэлектронного подавления эффективны против определённого типа целей — это преимущественно серийные коммерческие БПЛА, которые могут использоваться, в том числе, в противоправных целях. Если говорить конкретно об изделиях НИИ «Вектор», то они подтвердили свои заявленные характеристики и свою эффективность.

При этом специалисты сходятся во мнении, что ни одно из существующих средств не может на 100% защитить от атаки БПЛА. У каждого комплекса борьбы дронам есть сильные и слабые стороны. Поэтому наиболее эффективным видится применение комплексов противодействия, действующих на различных физических принципах.

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— Существуют ли законодательные ограничения на антидроновую защиту гражданских объектов? Не мешают ли они развиваться рынку средств радиоэлектронного подавления?

— С точки зрения законодательства российский рынок систем радиоэлектронной борьбы для гражданского сегмента сегодня находится на начальном этапе становления. Однако за 2023 год была проделана большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в вопросе антидроновой защиты.

Например, в декабре 2023 года был принят закон, согласно которому сотрудники частных охранных предприятий получили право пресекать нахождение дронов вблизи объектов ТЭК. В соответствии с принятой нормой, беспилотники можно не только уничтожать или повреждать, но и подавлять или преобразовывать сигналы их дистанционного управления.

До этого право на борьбу с БПЛА было только у силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые осуществляли охрану объектов с высокими требованиями к антитеррористической защищённости.

Безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации. Таким образом закон устранил правовые пробелы, мешавшие эффективно защищать объекты топливно-энергетического комплекса.

В текущем году с 1 сентября право пресекать работу БПЛА в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры будут наделены подразделения транспортной безопасности. В январе 2024 года в Госдуме предложили создавать купол безопасности над всеми промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в РФ. Скорее всего, данная норма также будет реализована в виду своей объективной необходимости.

Элементы комплекса «Серп-ВС6» на World Defense Show 2024

© НИИ «Вектор»

— В прошлом году было объявлено, что «Серп-ВС» будут выпускать в Египте. Какие перспективы продвижения своей продукции вы видите на международном рынке?

— В конце 2023 года был подписан договор о сотрудничестве между НИИ «Вектор» и египетской компанией. В настоящее время проект о лицензионном производстве комплексов противодействия БПЛА развивается в соответствии с имеющейся «дорожной картой».

Спрос на комплексы защиты от беспилотников сейчас растёт во всем мире. Заказчики из стран Ближнего Востока и Африки проявляют интерес именно к системам, которые уже эксплуатируются на российских объектах ТЭК и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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— Как вы считаете, может ли Россия, учитывая её опыт в вопросах антидроновой защиты, в перспективе стать ведущим мировым поставщиком систем радиоэлектронного противодействия?

— Применение БПЛА для различных противоправных действий, в том числе с целью совершения террористических атак, — это глобальная проблема. Стоит напомнить, что случаи использования «кустарных» БПЛА для нанесения ударов по объектам инфраструктуры имели место задолго до СВО. Достаточно вспомнить атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии в 2019 году.

Текущие события заставляют нас совершенствовать имеющиеся решения и работать над развитием систем, обеспечивающих обнаружение и противодействие БПЛА. Мы видим, что зарубежные компании проявляют большой интерес к отечественным разработкам, понимая, что Россия — источник уникальных компетенций в сфере защиты своих объектов от атак дронов. Я думаю, что полученный Россией опыт может стать для отечественных разработчиков основой будущего лидерства в области противодействия БПЛА.