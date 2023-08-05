«Лучшая альтернатива иностранным брендам»: к 2030 году Брянский завод планирует выпускать 80 модификаций грузовиков

В ближайшие годы Брянский автомобильный завод (БАЗ) должен освоить выпуск порядка 80 модификаций машин. Об этом сообщили RT в пресс-службе Обуховского завода, который входит в концерн «Алмаз-Антей» и управляет БАЗ. Предприятие собирается реализовать «амбициозные планы» по развитию линейки габаритных гражданских грузовиков повышенной проходимости, заместив ушедшие из РФ марки — Volvo, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, Scania, DAF, Renault. Как отметили на Обуховском заводе, новые БАЗы не будут уступать именитым европейским брендам по таким ключевым качествам, как проходимость грузоподъёмность, комфорт, надёжность и при этом «выгодно отличаться» от иностранных аналогов в плане стоимости. По мнению экспертов, западные санкции лишь послужили стимулом для развития Брянского автомобильного завода.

К 2030 году Брянский автомобильный завод (БАЗ) планирует освоить производство порядка 80 модификаций машин. Об этом сообщили RT в пресс-службе Обуховского завода (управляет БАЗ, входит в концерн «Алмаз-Антей»).

«Имеются планы по расширению производства, строительству новых площадок, поскольку объёмы продукции в связи с реализацией проектов возрастают. К 2030 году мы должны освоить производство порядка 80 модификаций автомобилей. На долгосрочную перспективу начинаем прорабатывать планы по дальнейшему развитию ассортимента грузовиков для широкого охвата рыночных ниш и удовлетворения большего числа потребностей потребителей», — заявили на Обуховском заводе.

Предприятие собирается реализовать «амбициозные планы» по развитию линейки габаритных гражданских грузовиков повышенной проходимости. Машины будут иметь «вариативные исполнения» с применением различных типов кабин, силовых агрегатов (двигатели, КПП, раздаточные коробки), транспортных осей и колёсной базы.

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«Основная сбытовая стратегия БАЗ — это реализация готового продукта шасси для того, чтобы в дальнейшем наши партнёры-посредники поставляли покупателю конечный продукт с нужными ему надстройками, например: самосвалы, спецтехника, топливозаправщики, сортиментовозы, пожарная техника, лесовозы и прочие машины», — рассказали на Обуховском заводе.

Перспективное семейство грузовиков призвано заменить автомобили ушедшей с российского рынка так называемой «большой семёрки»: Volvo, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, Scania, DAF, Renault. При этом, как подчеркнули на Обуховском заводе, новые БАЗы не будут уступать этим брендам по таким ключевым качествам, как проходимость грузоподъёмность, комфорт, надёжность. Более того, российские машины будут «выгодно отличаться» от иностранных аналогов в плане стоимости.

«Новый гражданский бренд «БАЗ» станет полноценным игроком рынка и займёт место среди отечественных брендов — КамАЗ, «Урал» и белорусский МАЗ. Наши БАЗы не составят прямую конкуренцию продукции отечественных марок, находящихся в сегменте массовых и бюджетных автомобилей с меньшей проходимостью. Они расположатся в среднем и премиальном ценовом сегменте и при этом станут лучшей альтернативой иностранным брендам», — пояснили на предприятии.

«Значимый шаг»

Напомним, БАЗ ведёт свою историю с 1958 года как один из крупнейших отечественных производителей специальных колёсных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходимости и грузоподъёмности.

В советский период в Брянске в основном выпускались колёсные платформы для военной техники — БТР, мобильных ракетных комплексов, средств ПВО и реактивных систем залпового огня. Из гражданской продукции предприятие серийно производило промышленный трактор Т-140, большие плавающие автомобили ЗИЛ-485А и комплектующие для ЗИЛ-131.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Сегодня БАЗ выпускает СКШТ грузоподъёмностью от 14 до 40 т. На его шасси смонтированы элементы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-350 «Витязь», С-400 «Триумф» и самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва». Также СКШТ Брянского автозавода широко применяется в строительстве, нефтегазовой сфере, для сложных транспортных операций, тушения пожаров и других задач.

«Брянские машины эффективны при использовании в качестве транспортной базы под монтаж мобильных буровых установок, машин гидроразрыва пластов, ремонтных агрегатов. Техника обладает высокой проходимостью и предназначена для использования в тяжёлых дорожных и климатических условиях», — говорится на сайте БАЗ.

Одной из новинок предприятия является пожарный аэродромный автомобиль (СПСА) на шасси БАЗ-8080 с колёсной формулой 6х6. Машина способна обеспечивать проведение первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.

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СПСА имеет большую зону остекления кабины, которая даёт экипажу отличную обзорность. Работу насосной установки обеспечивает трансмиссия. Как полагают на Брянском автозаводе, СПСА должна заменить аналогичные иностранные платформы.

«Автомобиль имеет уникальную конструкцию. Тяговый двигатель мощностью 700 л.с. (515 кВт) позволяет разгонять машину с полной нагрузкой до 80 км/ч не более чем за 35 секунд. Независимая подвеска и широкопрофильные шины обеспечивают СПСА высокую скорость передвижения по всем видам дорог и местности. Все агрегаты, системы и оборудование автомобиля расположены с учётом минимальной высоты центра тяжести машины, что позволяет быстро прибыть к месту вызова, при этом максимальная скорость составляет 115 км/ч», — говорится в материалах БАЗ.

Экипаж СПСА составляет четыре человека. Пожарное оборудование машины изготавливается в России.

«На машине установлен насос НЦПН-70/100 производительностью 70 л/с. Лафетный ствол на крыше выдаёт производительность в 4200 л/мин и бьёт на 70 метров. Установка на бампере способна за минуту прокачивать 1200 литров, при этом дальность водяной струи составляет 50 метров», — поясняется на сайте БАЗ.

Однако, как рассказали RT в пресс-службе Обуховского завода, на данный момент флагманской моделью предприятия является БАЗ-S36A11 с колёсной формулой 6×6. Эта машина была представлена на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге на саммите Россия—Африка, вызвав большой интерес со стороны его участников.

Грузовик БАЗ-S36A11

БАЗ-S36A11 был разработан специалистами Инжинирингового центра Обуховского завода на замену ушедших с российского рынка иностранных грузовиков. Полная масса платформы составляет 35,7 т, грузоподъёмность — 22,1 т.

Все основные узлы и агрегаты БАЗ-S36A11 изготавливаются в России. В частности, грузовик оснащён ярославским дизельным двигателем ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л.с. (310 кВт) и девятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

К преимуществам БАЗ-S36A11 относят повышенную проходимость, отличную грузоподъёмность, комфорт, ремонтопригодность, наличие современных цифровых систем.

«Отечественных аналогов ведущих габаритных мостов такой грузоподъёмности в России нет. Изделие предназначено для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье и призвано заместить подобную технику ушедших с российского рынка иностранных производителей. Серийный запуск БАЗ-S36A11 будет являться значимым шагом на пути к созданию и развитию суверенной автомобильной промышленности в России в данном сегменте», — отмечается в материалах БАЗ.

«Заместить сотни машин»

В беседе с RT независимый автоэксперт Вячеслав Чулков выразил уверенность, что Брянский завод способен значительно увеличить выпуск крупнотоннажных автомобилей, в том числе аналогов грузовиков «большой семёрки». Впрочем, по его словам, для этого потребуется привлечь новые квалифицированные кадры, хорошо отладить кооперацию с производителями металлоконструкций, электроники и иных комплектующих.

«Конечно, судить о любом проекте нужно по результату. В данном случае он будет выражаться в серийном производстве новых крупнотоннажных грузовиков, в 100% повторяемости продукции. Это непростая задача, но она выполнима, если на БАЗ будет установлена высокая культура производства, решены проблемы с автоматизацией производства, налажены поставки необходимых комплектующих высокого качества», — пояснил Чулков.

По его словам, расширение линейки выпускаемой продукции требует значительных инвестиций. Как предполагает Чулков, помимо «Алмаз-Антея», в развитие Брянского автозавода может вложиться и государство.

В беседе с RT редактор автомобильной рубрики «Известий» Евгений Багдасаров указал, что Обуховский завод придерживается адекватной стратегии развития марки БАЗ. Эксперт убеждён, что уход «большой семёрки» послужил естественным стимулом для диверсификации продукции Брянского завода.

«Количество крупнотоннажных автомобилей марок недружественных государств в России будет неуклонно сокращаться. В скором времени РФ неизбежно потребуются новые лесовозы, машины для нефтянки, Крайнего Севера и иная гражданская спецтехника. Без таких машин у нас не будет нормально функционировать экономика. Поэтому вполне разумно, что эту нишу решил занять Брянский автозавод. В конце концов, такое импортозамещение — это тоже наш технологический суверенитет», — подчеркнул Багдасаров.

Пожарный аэродромный автомобиль на шасси БАЗ-8080 (колёсная формула 6х6)

© АО «Брянский автомобильный завод»

Как считает собеседник RT, Брянский автозавод получит более широкие возможности для выпуска гражданских грузовиков после развёртывания производства на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Именно здесь планируется выпускать БАЗ-S36A11.

«Брянский автозавод получает возможность заместить в перспективе по меньшей мере сотни иностранных машин. Но конечный успех амбициозных планов по развитию марки БАЗ будет зависеть не только от Обуховского завода. России непременно нужно сокращать зависимость от поставок иностранных комплектующих, ведь такие компании которого легко могут попасть под вторичные санкции. Россия находится на этапе, который требует от неё усилий по достижению максимальной технологической независимости», — подытожил Багдасаров.