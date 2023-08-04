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«Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых авто в России в июле в 2,7 раза

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Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило о росте продаж новых легковых автомобилей в России в июле в 2,7 раза по сравнению с этим же месяцем в 2022 году.
«Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых авто в России в июле в 2,7 раза
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«В июле нынешнего года в России было продано 95 654 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022-го», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что в общей сложности за семь месяцев 2023 года в стране продали 497,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28,2% больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

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