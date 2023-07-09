«Террористический режим»: в России ответили на заявления Киева об ударе по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту. Она назвала киевский режим террористическим и указала на провокации Киева в отношении Запорожской АЭС. Опрошенные RT представители Госдумы и Совфеда также отметили, что Киев подобными заявлениями пытается увести фокус с неудач в ходе попыток контрнаступления.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об ответственности киевского режима за теракт на Крымском мосту.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что именно эта тема должна быть рассмотрена на саммите НАТО. «Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — заявила Захарова.



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Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост в своём Telegram, где заявила об ответственности киевского режима за теракт на Крымском мосту.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Маляр.

В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

По его словам, киевский режим должен был «перерезать врагу» логистический путь, поэтому «осуществлялись определённые меры». По мнению Малюка, это укладывалось в «нормы действующего законодательства».

«Перекрыть недовольство кураторов провалами «контрнаступа»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что подобные заявления киевского режима связаны с неудачами контрнаступления.

«Они должны демонстрировать свои возможности. С учётом больших неудач на наступательном фронте, а у них провалы везде, они должны показывать, что у них в принципе были возможности для нанесения урона России. Они решили признаться, мол, вот мы такие способные и нанесли удар по Крымскому мосту», — отметил сенатор.

Он напомнил, что ранее Киев отказывался признавать свою ответственность за теракт, поскольку «этот акт был диверсией и террором».

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«А сейчас пустились во все тяжкие и признают все свои прошлые дела. Опять же, чтобы показать свою «воинственность» и свои возможности. Возможно, таким признанием (они пытаются. — RT) намекнуть, что могут и нечто другое допустить в отношении России, если не на объектах в районе Крымского моста, то где-то на других объектах», — заключил парламентарий.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связывает «признание» Киева с грядущим саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе.

«Такие заявления сегодня делает руководство Украины и Министерства обороны страны в связи с началом саммита НАТО. Где, как Украина надеется, случится какой-то прорыв. И нужно показать своим покровителям и хозяевам, что они мощные и сильные, что они выполняют все указания и идут даже на безрассудные действия, уничтожая гражданскую и транспортную инфраструктуру и мирное население», — заявил Водолацкий.

В связи с этим теракт на Крымском мосту Украина «преподносит как свою заслугу», предположил депутат.

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«Это делается для того, чтобы перекрыть недовольство своих кураторов провалами так называемого контрнаступа, который у них везде захлёбывается. Гибнут солдаты ВСУ и наёмники стран НАТО, а это, конечно, для них печально. Поэтому и идут риторические заявления о том, что они отрежут Крым, что они взорвали Крымский мост. Эта ситуация направлена на то, чтобы в информационном поле закрыть свои неудачи», — заключил Водолацкий в беседе с RT.

Как заявил RT политолог Александр Дудчак, в причастности киевского режима к этому теракту и раньше не было никаких сомнений.

«Они признались, потому что не считают необходимым это скрывать и гордятся этим. Террористическое государство ведёт борьбу террористическими методами и с мирным населением. Это ни для кого не сюрприз, мы это видели ещё с 2014 года», — отметил он.

При этом Дудчак полагает, что ждать какого-либо осуждения террористических действий Киева со стороны Запада не стоит.

«Наоборот, они сами поставляют дальнобойные системы, способные поражать города и объекты дальше от границ. Они ведь знают, кого поддерживают. И не просто так поставляют различные виды вооружения и поддерживают деньгами. Они прекрасно себе представляют этот режим», — заключил политолог.