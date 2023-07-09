«Террористический режим»: в России ответили на заявления Киева об ударе по Крымскому мосту
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об ответственности киевского режима за теракт на Крымском мосту.
«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что именно эта тема должна быть рассмотрена на саммите НАТО. «Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — заявила Захарова.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост в своём Telegram, где заявила об ответственности киевского режима за теракт на Крымском мосту.
«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала Маляр.
В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
По его словам, киевский режим должен был «перерезать врагу» логистический путь, поэтому «осуществлялись определённые меры». По мнению Малюка, это укладывалось в «нормы действующего законодательства».
«Перекрыть недовольство кураторов провалами «контрнаступа»
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил в беседе с RT, что подобные заявления киевского режима связаны с неудачами контрнаступления.
«Они должны демонстрировать свои возможности. С учётом больших неудач на наступательном фронте, а у них провалы везде, они должны показывать, что у них в принципе были возможности для нанесения урона России. Они решили признаться, мол, вот мы такие способные и нанесли удар по Крымскому мосту», — отметил сенатор.
Он напомнил, что ранее Киев отказывался признавать свою ответственность за теракт, поскольку «этот акт был диверсией и террором».Также на russian.rt.com «Переложить ответственность на Запад»: Зеленский заявил о желании начать контрнаступление ВСУ раньше
«А сейчас пустились во все тяжкие и признают все свои прошлые дела. Опять же, чтобы показать свою «воинственность» и свои возможности. Возможно, таким признанием (они пытаются. — RT) намекнуть, что могут и нечто другое допустить в отношении России, если не на объектах в районе Крымского моста, то где-то на других объектах», — заключил парламентарий.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связывает «признание» Киева с грядущим саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе.
«Такие заявления сегодня делает руководство Украины и Министерства обороны страны в связи с началом саммита НАТО. Где, как Украина надеется, случится какой-то прорыв. И нужно показать своим покровителям и хозяевам, что они мощные и сильные, что они выполняют все указания и идут даже на безрассудные действия, уничтожая гражданскую и транспортную инфраструктуру и мирное население», — заявил Водолацкий.
В связи с этим теракт на Крымском мосту Украина «преподносит как свою заслугу», предположил депутат.
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«Это делается для того, чтобы перекрыть недовольство своих кураторов провалами так называемого контрнаступа, который у них везде захлёбывается. Гибнут солдаты ВСУ и наёмники стран НАТО, а это, конечно, для них печально. Поэтому и идут риторические заявления о том, что они отрежут Крым, что они взорвали Крымский мост. Эта ситуация направлена на то, чтобы в информационном поле закрыть свои неудачи», — заключил Водолацкий в беседе с RT.
Как заявил RT политолог Александр Дудчак, в причастности киевского режима к этому теракту и раньше не было никаких сомнений.
«Они признались, потому что не считают необходимым это скрывать и гордятся этим. Террористическое государство ведёт борьбу террористическими методами и с мирным населением. Это ни для кого не сюрприз, мы это видели ещё с 2014 года», — отметил он.
При этом Дудчак полагает, что ждать какого-либо осуждения террористических действий Киева со стороны Запада не стоит.
«Наоборот, они сами поставляют дальнобойные системы, способные поражать города и объекты дальше от границ. Они ведь знают, кого поддерживают. И не просто так поставляют различные виды вооружения и поддерживают деньгами. Они прекрасно себе представляют этот режим», — заключил политолог.