Не требует разрешения военкоматов: в Госдуме РФ рассказали о праве состоящих на воинском учёте на передвижение

Разрешение военкоматов для передвижения состоящих на воинском учёте граждан не требуется. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такое разъяснение он получил от Минобороны. Политик также отметил, что сейчас в парламент поступает множество вопросов о частичной мобилизации, в том числе приходят сообщения об ошибках военкоматов. Володин подчеркнул, что в Госдуме стараются решать возникающие проблемы.

Для передвижения граждан, состоящих на воинском учёте, не требуется разрешение военных комиссариатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что такие разъяснения поступили от Минобороны России.

Как ранее писал Володин, федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» предусматривает возможность ограничений на передвижение состоящих на воинском учёте.

Володин также сообщил, что сейчас к нему поступает много вопросов относительно частичной мобилизации. По его словам, в Госдуме выстроили обратную связь с гражданами и стараются решать возникающие проблемы.

«Много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами», — сообщил спикер.

Ранее в своём Telegram-канале Володин призывал граждан сообщать о нарушениях в работе военных комиссариатов.

«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами», — указал он.

Спикер отметил, что «к частичной мобилизации нельзя относиться формально».

«От её эффективности зависит боеспособность наших вооружённых сил, решение задач специальной военной операции», — пояснил Володин.

Стоит отметить, что на вопросы относительно мобилизации даёт разъяснения также созданный по инициативе правительства портал «Объясняем.рф».

На сайте, в частности, поясняется, какие категории граждан подпадают под частичную мобилизацию, кто может выдавать повестки, что будет с трудовым договором мобилизованного и какие выплаты должен работодатель произвести призванному на военную службу сотруднику.

Кредитные каникулы

Госдума в связи с мобилизацией уже ведёт работу по усовершенствованию законодательства в этой области. Так, 28 сентября депутаты приняли закон о кредитных каникулах для призываемых на военную службу.

Согласно документу, мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключённому до дня их мобилизации, подписания контракта и участия в СВО.

globallookpress.com

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Для предоставления кредитных каникул предусмотрена простая форма подачи заявления, вплоть до сообщения по телефону в период до пяти дней.

«Банк, являющийся кредитором, должен принять соответствующее решение, и процентная ставка кредита на период мобилизации будет заморожена», — пояснил председатель комитета ГД РФ по экономической политике Максим Топилин.

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Аналогичное право предоставляется и членам семей мобилизованных, которые заключили договор кредита или займа. Процентная ставка кредита на период мобилизации будет также заморожена.

Как пояснил Топилин, в случае гибели мобилизованного кредиты будут просто списываться.

Кроме того, депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, которых призвали на военную службу по мобилизации.

Так, для этих категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. При этом работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все причитающиеся ему выплаты за период, который предшествовал приостановке договора.

На время приостановки действия договора за работником сохраняются полученные им социальные гарантии, такие как дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий сотрудника и членов его семьи.

Время службы при этом засчитывается в трудовой стаж и в стаж работы по специальности.

После окончания службы работник должен выйти на работу в течение трёх месяцев, предупредив об этом работодателя не менее чем за три дня.

На время прохождения службы работодатель также получает право нанять другого сотрудника по срочному договору, уволить мобилизованного по инициативе работодателя невозможно.

«Территории надо контролировать»

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам России объявил о начале в стране частичной мобилизации.

По словам российского лидера, это решение принято «для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».

Глава государства подчеркнул, что российские военные сегодня противостоят на Украине «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада».

Владимир Путин

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Цель Запада — «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну», отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что все «призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что мобилизация затронет около 300 тыс. человек, что составляет примерно 1% от мобилизационного ресурса России в 25 млн человек.

Он также заявил, что мобилизация не коснётся студентов вузов «ни при каких условиях», а солдаты-срочники не будут отправляться в зону боевых действий.

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Говоря о задачах мобилизации, министр упомянул о необходимости контроля линии соприкосновения и освобождённых территорий.

«Сама линия соприкосновения (можно называть её и линией фронта, и линией соприкосновения) — она больше 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать», — сказал Шойгу.

Министерство обороны России также открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что по горячей линии в том числе можно узнать, где находится военнослужащий, а также актуальные данные по вопросам мобилизации.