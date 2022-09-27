Госдума одобрила законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан

Госдума России во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.

«Принят закон о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных», — сообщается на сайте Госдумы.

Трудовой договор мобилизованных будет приостановлен до момента окончания военной службы.

После этого они в течение трёх месяцев смогут вернуться к прежним должностным обязанностям.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова ранее внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию.