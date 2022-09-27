Мишустин: прорабатываются дополнительные решения для предоставления льгот мобилизованным

Прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения.

Он также отметил, что обеспечение трудовых гарантий мобилизованным требует корректировки действующего законодательства.

Минцифры России ранее опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.