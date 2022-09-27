военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мишустин: прорабатываются дополнительные решения для предоставления льгот мобилизованным

Короткая ссылка
Прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения.

Он также отметил, что обеспечение трудовых гарантий мобилизованным требует корректировки действующего законодательства.

Минцифры России ранее опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить