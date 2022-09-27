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Опубликован список освобождённых от частичной мобилизации специальностей в IT и связи

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Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

«Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что данный список был составлен на основе предложений со стороны отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Согласно уточнению, наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не даёт освобождение от частичной мобилизации, также необходимо выполнение критических функций.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

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