Комитет Госдумы одобрил законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, касающегося предоставления кредитных каникул подлежащим мобилизации гражданам.

Об этом информирует РИА Новости.

Законопроект также предусматривает предоставление кредитных каникул гражданам, призванным на военную службу по контракту.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Госдума рассмотрит во вторник, 27 сентября, поправки к Трудовому кодексу, касающиеся сохранения рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации.