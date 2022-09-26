Госдума рассмотрит 27 сентября проект об обеспечении трудовых прав мобилизованных
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу замглавы ЛДПР, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Отмечается, что Госдума рассмотрит также сохранение рабочих мест за добровольцами, которые принимают участие в специальной военной операции по контракту.
Ранее правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122, а также на ресурсе правительства «Объясняем.рф».