В России заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что информацию о частичной мобилизации можно получить на горячей линии по номеру 122, а также на ресурсе правительства «Объясняем.рф».

Его слова приводит РИА Новости.

«Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф», — сказал Чернышенко.

Он также рекомендовал ориентироваться на информацию из официальных источников и не доверять непроверенным данным.

Ранее в Генштабе ВС России проинформировали, что призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.