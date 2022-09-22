военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Короткая ссылка
Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.
Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных
  • РИА Новости

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщает пресс-служба правительства.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, подчеркнули там.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122, а также на ресурсе правительства «Объясняем.рф».

В Генштабе ВС России отметили, что призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить