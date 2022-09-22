Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщает пресс-служба правительства.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, подчеркнули там.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122, а также на ресурсе правительства «Объясняем.рф».

В Генштабе ВС России отметили, что призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Также Генштаб ВС России назвал категории граждан, которые освобождены от частичной мобилизации