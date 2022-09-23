Сенаторы внесли в Госдуму проект о кредитных каникулах для участников спецоперации
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Совфеда.
Отмечается, что законопроект закрепляет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определённый заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.