военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенаторы внесли в Госдуму проект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.
Сенаторы внесли в Госдуму проект о кредитных каникулах для участников спецоперации
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Совфеда.

Отмечается, что законопроект закрепляет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определённый заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить