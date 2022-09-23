Сенаторы внесли в Госдуму проект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Об этом говорится на сайте Совфеда.

Отмечается, что законопроект закрепляет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определённый заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.