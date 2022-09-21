военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуму намерены внести проект об оплате государством ипотеки мобилизованных граждан

Короткая ссылка
Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.
В Госдуму намерены внести проект об оплате государством ипотеки мобилизованных граждан
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сказал он.

Согласно инициативе, отметил Кошелев, мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в российскую армию.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить