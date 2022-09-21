В Госдуму намерены внести проект об оплате государством ипотеки мобилизованных граждан

Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сказал он.

Согласно инициативе, отметил Кошелев, мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в российскую армию.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.