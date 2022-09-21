В Госдуму намерены внести проект об оплате государством ипотеки мобилизованных граждан
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сказал он.
Согласно инициативе, отметил Кошелев, мера должна распространяться на весь период службы мобилизованных в российскую армию.
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.