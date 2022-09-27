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Котяков: работодатели не будут уплачивать страховые взносы за мобилизованных сотрудников

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Работодатели не будут уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд России за мобилизованных сотрудников, с которыми приостановлен трудовой договор. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Котяков: работодатели не будут уплачивать страховые взносы за мобилизованных сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © Hirurg

«На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать в Пенсионный фонд — с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединённый Социальный фонд России, и в данном случае взносы работодателей за таких сотрудников не уплачиваются», — цитирует его ТАСС.

Котяков напомнил, что трудовые договоры с мобилизованными сотрудниками будут приостановлены и затем могут быть возобновлены.

Минцифры России ранее опубликовало список из 195 специальностей, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации среди работников сферы IT и связи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлёв, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию.

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