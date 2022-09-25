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«Объясняем.рф»: информацию о брони сотрудника можно получить в военно-учётном столе

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Информацию об отсрочке сотрудника, согласно которой он может быть освобождён от призыва в рамках частичной мобилизации, можно получить в военно-учётном столе либо в отделе кадров предприятия.
«Объясняем.рф»: информацию о брони сотрудника можно получить в военно-учётном столе
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале официального информационного портала «Объясняем.рф». 

При этом в сообщении говорится, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком, поэтому если он решит уволиться либо его переведут с должности, то он потеряет право на отсрочку.

Ранее сообщалось, что Минцифры России до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации.

До этого в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

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