Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список для отсрочки от частичной мобилизации

Минцифры России до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации.

«Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», — сообщило ведомство в своём Telegram.

Уточняется, что ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что Минцифры рассмотрит обращения от имеющих право на отсрочку специалистов IT и медиа.