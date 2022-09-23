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Минцифры рассмотрит обращения от имеющих право на отсрочку специалистов IT и медиа

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Минцифры рассмотрит обращения от имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации специалистов сферы IT, связи и медиа, которые получили отказ.
Минцифры рассмотрит обращения от имеющих право на отсрочку специалистов IT и медиа
  • Gettyimages.ru

В сообщении в Telegram-канале говорится, что в случае соответствия специалиста критериям отсрочки от мобилизации он может получить в своей организации пакет документов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора, и направить эти документы в Минцифры по электронному адресу help@digital.gov.ru.

В министерстве заявили, что полученные документы будут обработаны и направлены в Министерство обороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что к частичной мобилизации не будут привлечены специалисты в сфере СМИ, IT, связи и финансов.

В оборонном ведомстве уточнили, что основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями организаций по установленной форме в Генштаб ВС России.

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