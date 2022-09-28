Уничтожены более 70 украинских военных: Минобороны сообщило о провальной попытке наступления ВСУ на Красный Лиман
- Российские военные
- РИА Новости
- © Илья Питалев
ВСУ потеряли более 70 человек убитыми в ходе провальной попытки наступления украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», — заявил Конашенков.
Он также сообщил об ударах ВС РФ по украинской военной инфраструктуре.
Так, ВКС России поразили под Харьковом производственные цеха бронетанкового завода, в которых «находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ».
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- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Помимо этого, были нанесены удары по территории запорожского завода «Энергомехкомплект», где располагались пункты ремонта техники. На предприятии были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
Российские военные продолжают наносить удары и по местам размещения украинских войск.
Так, ВКС РФ за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. В результате авиаударов были ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники противника.
Российские военные также нанесли удары по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области, ликвидировав более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
Ударами по пунктам временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Николаева ВС РФ уничтожили более 90 украинских военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.
Кроме того, огневому поражению подверглись пять пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах. В результате действий российских военных были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях, а также радиолокационная станция ЗРС С-300 в Николаевской области.
Минобороны сообщило, что ВКС РФ за сутки сбили украинский Су-24, а российские средства ПВО перехватили пять вражеских БПЛА, две баллистические ракеты «Точка-У» и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
«Подтверждает правильность выбора граждан»
Киевский режим не прекращает обстреливать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где накануне завершилось голосование на референдумах о вступлении в состав России. Подавляющее большинство жителей этих регионов выступило за присоединение к РФ на правах субъекта.
Так, в городе Брянка в ЛНР в результате удара ВСУ по предприятию «Горгаз» погибли четыре его сотрудника, ещё два человека пострадали. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По Лисичанску в ночь с 27 на 28 сентября ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Ночью в городе от обстрелов пострадало здание «Водоканала». Всего по территории ЛНР за прошедшие сутки украинцами было выпущено 19 ракет установки HIMARS и шесть снарядов калибра 155 мм.
- Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
- РИА Новости
Не менее напряжённая обстановка складывается в ДНР. За минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 200 снарядов калибра 155, 152, 122 и 120 мм. Ударам подверглись 12 населённых пунктов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В свою очередь, штаб территориальной обороны республики уточнил, что за сутки из-за обстрелов были ранены два мирных жителя.
Обстрелы продолжаются и сегодня. 28 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, Яковлевку, Гольмовский, Новобахмутовку и Зайцево. В Донецке были повреждены школа, гостиница и несколько многоквартирных жилых домов.
Кроме того, в результате удара по Петровскому району Донецка был повреждён газопровод.
В Херсонской области ударам подвергся город Алёшки. Сообщается, что там сработала система ПВО. Информации о разрушениях и раненых нет.
В городе Токмаке Запорожской области ВСУ нанесли удар по зернохранилищу, в результате пострадала женщина-сторож. Её доставили в больницу.
«Украина мстит уходящей от неё Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан», — прокомментировал обстрелы ВСУ в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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