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Ликвидированы более 150 человек: Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Запорожье иностранных наёмников и националистов

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Алексей Латышев
Российская авиация уничтожила в городе Запорожье более 50 иностранных наёмников и около 100 боевиков спецподразделения «Гепард» Нацгвардии Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, за минувшие сутки крупные потери понесли 81-я аэромобильная и 59-я мотопехотная бригады ВСУ, потерявшие около 200 человек в результате ударов по пунктам их временной дислокации. Также за сутки в зоне проведения спецоперации были сбиты два украинских МиГ-29 и уничтожена наземная станция управления беспилотниками Bayraktar.
Ликвидированы более 150 человек: Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Запорожье иностранных наёмников и националистов
  • Действия российских ВКС в зоне спецоперации
  • © Кадр: видео Министерства обороны РФ

Российские ВКС уничтожили в Запорожье свыше 50 иностранных наёмников и большую группу украинских националистов, сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников», — заявил Конашенков.

Авиация также нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Николаева. В результате были ликвидированы до 50 военнослужащих и пять единиц техники.

Крупные потери понесла и 81-я аэромобильная бригада ВСУ. В результате массированного удара по пункту её временной дислокации в районе Константиновки на неподконтрольной территории ДНР были уничтожены более 150 человек.

  • Российский военный в зоне СВО
  • РИА Новости

Помимо этого, Вооружённые силы РФ уничтожили в Днепропетровской области наземную станцию управления беспилотниками Bayraktar и за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ на территории ДНР и Херсонской области.

Огневое поражение было также нанесено по 62 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике противника в 184 районах.

«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в Донецкой Народной Республике», — сообщил Игорь Конашенков.

Истребительная авиация ВКС России сбила в Херсонской области два украинских МиГ-29, а средства ПВО перехватили семь БПЛА, тактическую ракету «Точка-У» и 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Харьковской областях.

Под обстрелом школы и больницы

Между тем украинские войска продолжают обстрелы территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где 27 сентября завершилось голосование на референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ.

Так, в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В общей сложности было выпущено 14 ракет типа M31 GMLRS по населённым пунктам Рубежное, Мостки и Старобельск.

  • Результаты обстрелов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

В результате обстрелов были ранены пять мирных жителей и повреждена инфраструктура. В Рубежном ВСУ разрушили среднюю школу, в здании которой располагался участок для голосования, и повредили четыре многоквартирных жилых дома.

В Старобельске артиллерийскими ударами был уничтожен продуктовый магазин и повреждены 16 жилых домов, линия электропередачи, здания четырёх сельскохозяйственных предприятий и четыре легковых автомобиля. В Мостках в результате обстрела разрушена больница.

Всего за время проведения референдума ВСУ выпустили по территории ЛНР 76 ракет РСЗО HIMARS, сообщил глава представительства республики в РФ Родион Мирошник.

Сильным обстрелам подвергаются и территории Донецкой Народной Республики. В представительстве ДНР в СЦКК проинформировали, что за прошедшую ночь ВСУ обстреляли девять населённых пунктов в республике, выпустив по ним в общей сложности 53 снаряда различных калибров. Обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Каштановое, Яковлевка, Пантелеймоновка, Зайцево, Гольмовский, Александровка и Старомихайловка.

ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты в ДНР и днём 27 сентября. Представительство республики в СЦКК в своём Telegram-канале регулярно сообщает о новых ударах украинских войск. Только с 12:45 по 13:30 украинские военные выпустили не менее 19 артиллерийских снарядов по Кировскому и Ленинскому районам Донецка, а также по Центрально-Городскому району Горловки.

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