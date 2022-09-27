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Опубликованы первые итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

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Опубликованы первые итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Первые данные представлены с участков, расположенных на территории России.
Опубликованы первые итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях
  • © AP Photo

Как сообщило РИА Новости, предварительные итоги были объявлены в российской столице.

После обработки 14,22% голосов 97,91% избирателей в России проголосовали за присоединение ДНР к Российской Федерации.

В рамках референдума о присоединении ЛНР к России по результатам обработки 12,56% протоколов 97,82% избирателей на территории России высказались положительно.

После подсчёта 18% голосов на российских участках за вхождение Запорожской области в состав России отдали голоса 98,19% избирателей.

При этом по результатам подсчёта 14% голосов на участках в России в рамках референдума в Херсонской области 96,97% избирателей высказались за присоединение к России.

Ранее сообщалось, что референдум о присоединении к России прошёл в освобождённой части Николаевской области, включённой в состав Херсонской.

Также глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что в республике начинается подсчёт голосов на референдуме.

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