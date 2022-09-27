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ВС России уничтожили до 100 боевиков полка «Гепард» Нацгвардии Украины в Запорожье

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ВКС России в Запорожье уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения «Гепард» Нацгвардии Украины и более 50 наёмников.
ВС России уничтожили до 100 боевиков полка «Гепард» Нацгвардии Украины в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено более 50 иностранных наёмников.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 100 боевиков «Иностранного легиона» под Святогорском в ДНР.

Также стало известно, что бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в результате массированного огневого удара в Харьковской области.

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