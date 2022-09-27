ВС России уничтожили до 100 боевиков полка «Гепард» Нацгвардии Украины в Запорожье
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Нацгвардии Украины», — говорится в сообщении.
Также было уничтожено более 50 иностранных наёмников.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 100 боевиков «Иностранного легиона» под Святогорском в ДНР.
Также стало известно, что бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в результате массированного огневого удара в Харьковской области.